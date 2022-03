Netflix met la main sur le studio Next Games (Stranger Things: Puzzle Tales)

Netflix a exprimé son envie de s’attaquer au marché du jeu vidéo depuis quelques temps maintenant, bien que cela soit à petite échelle. Le service de SVOD numéro 1 dans le monde a déjà lancé son offre gaming, principalement limitée à des jeux accessibles sur smartphones pour le moment. Et à l’heure où la consolidation est de mise dans les entreprises de jeu vidéo, Netflix franchit également le pas en sortant le chéquier pour s’offrir les services du studio Next Games.

Netflix renforce son pôle mobile

Ce nom ne vous dira peut-être rien, mais Next Games est un studio constitué de 120 employés et spécialisé dans les jeux mobiles, notamment sur les adaptations de licence. C’est à eux que l’on doit The Walking Dead: Our World ou encore The Walking Dead: No Man’s Land, mais aussi, et tout devient plus logique, Stranger Things: Puzzle Tales.

Avec cette acquisition, qui a tout de même coûté la bagatelle de 65 millions d’euros, Netflix montre une nouvelle fois sa volonté de produire des jeux adaptés de ses licences phares, comme le jeu Stranger Things. Le rapprochement entre Next Games et Netflix s’est d’ailleurs fait lors du développement de ce dernier jeu, et on imagine maintenant que le studio va être amené à s’attaquer à d’autres séries cultes du service de SVOD. Lesquelles, c’est encore un mystère.