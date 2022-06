Naiad : Le jeu d’exploration contemplatif sortira aussi sur consoles Sony

Tout d’abord annoncé exclusivement sur PC, le jeu indépendant Naiad a profité du summer game fest pour préciser sa sortie sur de nouveaux supports du côté de Sony.

Naiad sur PlayStation

Le titre sortira ainsi sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en plus de sa mouture PC. S’il n’est pas impossible qu’il soit disponible plus tard sur d’autres consoles (on pense à la Nintendo Switch principalement), rien n’a été déclaré dans ce sens pour le moment.

Naiad est un titre d’exploration misant beaucoup sur la contemplation et dans lequel vous incarnez une naiad, sorte de nymphe, qui se déplace exclusivement dans l’eau. Au cours de votre périple, vous pourrez venir en aide à la faune (par exemple en accompagnant des canetons perdus) et la flore (en chantant pour lui redonner vie).

Rendez-vous cette année sans plus de précision pour découvrir la version complète du soft, tandis qu’une démo limitée est disponible sur Steam en ce moment même.