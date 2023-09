Moonstone Island : De la collecte de créatures et de la simulation pour le 20 septembre

De nombreuses îles à découvrir

On ne va pas se mentir, quand on aperçoit les premières secondes de la nouvelle bande-annonce publiée, on a tout de suite envie de tomber sous son charme. Les quelques séquences de gameplay qui suivent accrochent tout autant l’œil, avec ce style tout en pixel qui pourrait nous faire penser à un croisement entre Stardew Valley et un Zelda d’antan. Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de mettre la main sur ce Moonstone Island.

A mi-chemin entre un jeu de collecte de créatures et une simulation de vie, Moonstone Island vous propose de parcourir plus d’une centaine d’îles générées de façon procédurale à la recherche de l’endroit idéal pour bâtir votre maison. Les relations auront une grande importance puisqu’à vous de devenir membre de la communauté et vous faire des amis, jusqu’à, pourquoi pas, trouver l’amour.

On n’oublie pas bien sûr la petite patte RPG, avec la possibilité d’améliorer son personnage à coup de compétences et d’améliorations, de la concoction de potions, de l’exploration de donjons garnis de butins à la clé et des combats, de la gestion de votre potager et des combats à base de cartes. Une aventure qui pourra se découvrir dès le 20 septembre sur PC via Steam et plus tard à une date inconnue sur Nintendo Switch.