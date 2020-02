Monster Train débute sa période de bêta fermée aujourd’hui

Good Shepherd Entertainment est un studio que nous avons déjà évoqué, à l’occasion de notre aperçu de The Eternal Cylinder. Aujourd’hui, c’est l’ouverture de la bêta fermée de Monster Train, leur jeu stratégique en construction de deck crée en collaboration avec Shiny Shoe, qui est à l’honneur.

Un nouveau jeu de cartes stratégique

Monster Train doit son nom au fait qu’il se déroule dans un train menant… aux enfers. En effet, pris par la glace, ils sont voués à s’éteindre. Ses derniers espoirs reposent sur la flamme d’un dernier bûcher, qu’il faut donc à tout prix protéger. Les esprits du paradis ne sont pas franchement d’accord avec cette idée, et tentent de vous en empêcher.

Pour assurer la sécurité de la flamme, vous disposez de plus de 200 cartes (créatures, sorts d’attaque et de défense, bonus et malus). Durant la partie, il faudra également réfléchir au placement de vos unités.

La bêta se tiendra jusqu’au 19 mars prochain, vous pouvez tenter d’y accéder en vous inscrivant sur le site officiel du jeu. Les modes solo et multijoueurs sont disponibles sur toute la période. Monster Train est attendu sur PC, au deuxième trimestre de 2020.