Depuis sa sortie en septembre dernier (janvier pour la version pc), Monster Hunter World Iceborne continue d’abreuver les joueurs de contenus toujours plus sympathiques. Cependant, il va falloir prendre son mal en patience pour la révélation des prochains monstres.

En effet, les deux variantes devaient être dévoilées simultanément ce 6 février lors du Tapei Game Show. Malheureusement, celui-ci s’est vu tout simplement reporté, annulant par la même occasion le reveal prévu par Capcom.

Hunters, we have a quick update on the upcoming 2 Variant Monster reveal:

Since Taipei Game Show has been postponed, our planned Feb. 6 reveal will be released at a later time. We are currently looking for the best opportunity to share the news with you. Stay tuned! https://t.co/GNAIvp9Knm

— Monster Hunter (@monsterhunter) February 5, 2020