Mitrasphere : Le RPG mobile de Crunchyroll Games arrivera en France

Si vous êtes en manque de RPG sur mobiles, Mitrasphere pourra être la nouveauté qui pourrait vous intéresser avec sa dimension coopérative, mais on note tout de même une ressemblance avec un autre jeu mobile de Square Enix.

Un autre gacha otaku

Cruchyroll Games, en collaboration avec Bank of Innovation et JetSynthesys, s’apprête à sortir le RPG coopératif Mitrashpère en Occident sur iOS et Android. Il arrivera donc bientôt en France (à une date encore indéterminée), toutefois il faut préciser que le jeu proposera uniquement des textes en anglais.

Mitrasphere est un jeu multijoueur qui a été lancé au Japon durant l’été 2017 avec 800 000 pré-inscriptions, et 7 millions d’installations au total. A titre d’exemple, ce gacha ressemble beaucoup au SINoAlice de Square Enix. On retrouve d’ailleurs un système de gacha similaire où l’on doit invoquer des tonnes d’armes.

Il proposera également un mode histoire assez riche et il sera possible de customiser totalement son personnage. Vous pourrez d’ailleurs changer sa classe à tout moment parmi les cinq disponibles.