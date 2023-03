Mirror’s Edge, Battlefield 1943, Bad Company 1 & 2 vont être retirés des stores par EA

Le dématérialisé a certes des avantages, mais il n’apporte pas que du bon, surtout lorsqu’il est question de la conservation dans le jeu vidéo. Voir des jeux disparaitre des stores en ligne est un problème qui ne devrait pas s’arrêter durant les prochaines années, et on en aura un exemple dès la semaine prochaine avec la fermeture des stores 3DS et Wii U. Mais c’est aujourd’hui Electronic Arts qui se fait remarquer dans le domaine avec le retrait de plusieurs jeux des plateformes en ligne.

Bientôt la fin pour 4 jeux EA

On savait déjà que l’éditeur s’apprêtait à fermer les serveurs de plusieurs de ses jeux sortis durant l’ère PS3 / Xbox 360. Rien d’étonnant à cela, c’est l’apanage de tous les jeux multijoueur ou presque, mais l’annonce d’aujourd’hui est plus surprenante. EA annonce que Mirror’s Edge, Battlefield 1943 et Bad Company 1 & 2 vont être purement retirés des stores dès le 28 avril prochain.

Cela veut dire qu’une fois cette date passée, vous ne serez plus en mesure d’acheter ces jeux en version numérique. Si vous les possédez déjà, vous pourrez toujours y jouer et les télécharger à l’envie, mais il ne vous reste plus que quelques jours pour les acheter. EA indique que cela est en prévision de la fermeture des serveurs en ligne de ces jeux, qui interviendra le 8 décembre prochain.

Une triste nouvelle pour la conservation de ces jeux, qui montre qui rien ne remplace un bon vieux disque.