Might & Magic : Chess Royale détourne la licence sur échiquier

Nous ne vous avions pas parlé de Might & Magic depuis novembre dernier, à l’ouverture des pré-inscriptions de Might & Magic : Era of Chaos. Ubisoft n’aura pas tenu très longtemps avant de nous donner des nouvelles de sa licence. Cette fois, elle sera déclinée sur échiquier.

Might & Magic ? En échec et mat ?

En effet, c’est cette surprenante association qui a donné naissance à Might & Magic : Chess Royale. Le concept : Des personnages issus de Might & Magic constituent les pions de votre échiquier. Ubisoft souhaite proposer une expérience de jeu d’échecs rapide, plus dynamique que les autres titres du genre. Les parties devraient durer environ 10 minutes, opposant 100 joueurs dans un tournoi, en élimination directe.

A noter que Might & Magic : Chess Royale ne sera disponible que le 30 janvier, sur le Play Store et l’App Store. D’ici là, vous pouvez toujours vous pré-inscrire sur le site officiel du jeu.