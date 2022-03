Microsoft dévoile une Xbox Series S unique aux couleurs de Sonic 2 avec des manettes toutes en fourrure

Le film Sonic 2 sera bientôt diffusé dans les salles obscures, mais avant de découvrir cette nouvelle adaptation, Paramount compte bien faire du bruit autour de son prochain film, et ce avec tous les moyens possibles et imaginables. En résulte alors une étonnante collaboration avec Microsoft, autour de la création d’une Xbox Series S aux couleurs du film. Rien d’anormal jusqu’ici, du moins jusqu’à ce que jette un oeil aux manettes qui sont associées à la machine.

Des manettes pas comme les autres

Le constructeur vient donc de dévoiler une console Xbox Series noire où la ventilation de la console est intelligemment entourée d’un anneau d’or, tandis que Knuckles et Sonic se font face sur le bas de la machine.

Mais ce qui attire le plus l’œil ici, ce sont bien les manettes, recouvertes de fourrure rouge et bleue pour rappeler celles des deux hérissons. On repassera à la fois sur le côté pratique de ces manettes ou le look (même si ça doit être tout doux), mais on pourra s’amuser de voir ce genre de produits véritablement exister.

Malheureusement, il sera impossible de se procurer ces manettes et cette console dans le commerce, puisqu’elles font l’objet d’un concours qui est uniquement réservé aux Etats-Unis. Dommage, enfin, on croit.