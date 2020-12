Microsoft, Nintendo et Sony s’associent pour améliorer la sécurité des joueurs

Il est rare de voir les trois géants de l’industrie collaborer ensemble, mais Microsoft, Nintendo et Sony s’associent parfois pour réfléchir aux problèmes de l’industrie, comme pour les loot boxes, et ont pris la parole aujourd’hui afin de montrer leur volonté de travailler main dans la main afin de protéger l’essentiel pour eux, à savoir les joueurs.

Une alliance pour le bien des joueurs

Dans un long billet publié sur le site officiel de Xbox, on peut alors découvrir que les trois constructeurs réfléchissent de concert à un moyen d’améliorer la sécurité des joueurs, notamment lorsqu’il est question de jeu en ligne. On a pu le voir par le passé, les affaires de harcèlement, d’arnaque ou d’insultes répétées sont légion sur les jeux où l’on joue avec des inconnus. C’est pourquoi les trois géants veulent travailler ensemble sur trois axes bien précis.

Le premier concerne la prévention, afin de protéger les joueurs les plus jeunes ou les plus sensibles d’images et d’expériences qui ne sont pas adaptées pour eux. Les trois constructeurs vont alors renforcer leur système de contrôle parental afin de le rendre plus sûr, tout en améliorant leurs technologie de filtrage.

Vient ensuite le partenariat entre les trois entreprises et les différents acteurs de l’industrie qui régissent les lois de protection. Cela permet notamment de protéger les joueurs contre les éventuelles fraudes, tout en mettant en place plus de sécurité pour lutter contre le harcèlement. Cela veut aussi dire qu’ils souhaitent travailler davantage de concert avec les organismes comme PEGI ou ESRB afin d’améliorer la classification des œuvres.

Pour terminer, l’axe de la responsabilité est aussi important. Conscients de leur rôle dans toutes ces affaires, les constructeurs vont mettre en place des outils pour signaler plus efficacement les débordements, tout en collaborant au plus vite avec les forces de l’ordre de chaque pays dans le respect des lois.

Espérons maintenant que ces paroles se transforment en actes concrets, mais voir les trois grands constructeurs œuvrer ensemble sur un sujet aussi sensible est déjà une bonne chose.