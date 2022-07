Le Meta Quest 2 va gonfler son prix de 100€

Mauvaise nouvelle pour le portefeuille des futurs acquéreurs du casque de réalité virtuelle, Reality Labs annonce augmenter le prix de vente du Meta Quest 2 de 100€. Un coup dur pour le milieu de la VR qui doit encore faire ses preuves auprès du grand public.

J’ai besoin d’un VR

Via son blog officiel, Reality Labs déclare que le Meta Quest 2 (anciennement Oculus) va augmenter ses prix avec une hausse radicale de 100€. La version 128GB coûtera ainsi 399,99€ tandis que la version 256GB sera facturée 499,99€. Sans oublier les accessoires et les remises à neuf qui verront également leurs prix augmenter.

Pour expliquer cette hausse, la firme pointe du doigt le poids des coûts de fabrication. Même si l’inflation, et donc le fort coût des matières premières, est une explication qui se tient, il faut rappeler tout de même que le prix de lancement du casque était assez inédit dans le milieu de la réalité virtuelle. En attendant de rendre la technologie plus abordable pour le grand public, Reality Labs explique que cela aura d’autres effets bénéfiques :

« En ajustant le prix de Quest 2, nous pouvons continuer à augmenter nos investissements dans la recherche et le développement de nouveaux produits qui poussent l’industrie de la réalité virtuelle vers de nouveaux sommets ».

Histoire de ne pas annoncer que des mauvaises nouvelles, Reality Labs propose d’offrir le jeu Beat Saber pour toute commande entre le mois d’août et le mois de décembre. La compagnie rappelle également que de belles choses sont prévues à l’avenir avec notamment de nombreux titres tels que Ghostbusters VR, Among Us VR, The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Retribution, BONELAB et NFL PRO ERA, le premier jeu VR NFL sous licence officielle.

Précisons tout de même que la nouvelle tombe assez mal étant donné que Sony vient justement de présenter les fonctionnalités de son PlayStation VR2.