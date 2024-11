Mass Effect : BioWare tempère les attentes et déclare n’avoir rien de majeur à révéler lors du N7 Day

Un peu de repos pour BioWare

Le N7 Day 2024 aura lieu – comme vous pouvez vous en douter – le 7 novembre prochain. Maintenant que le studio n’est plus occupé sur le développement de Dragon Age: The Veilguard, on pouvait s’attendre à ce qu’il communique un peu plus autour du prochain Mass Effect. Mais le timing n’est pas encore tout à fait le bon puisque BioWare qui préfère indiquer que ce N7 Day sera particulièrement calme, du moins davantage que celui de l’année passée où l’on a eu droit à un teaser vidéo :

« Nous espérons que tout le monde apprécie son temps passé sur DragonAge : The Veilguard. Il ne reste que quelques jours avant le N7 Day et cette année sera plus calme en raison du lancement [de Dragon Age]. Cependant, reste à l’affût pour un peu de fun ! »

Il faut donc s’attendre à des célébrations classiques pour cette année, avec des événements qui viendront mettre en avant la communauté, et sans doute les produits dérivés autour de la licence. Ce prochain Mass Effect a encore une longue route à parcourir et on imagine qu’il faudra encore quelques années et quelques N7 Day avant d’en voir le bout.