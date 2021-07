Marvel’s Avengers : Square Enix rectifie l’estimation de durée de vie de l’extension War for Wakanda

Square Enix a annoncé hier que Christopher Judge, qui avait déjà doublé Kratos dans God of War, allait doubler T’Challa (alias Black Panther) dans la prochaine extension de Marvel’s Avengers, War for Wakanda. L’article en provenance d’Entertainment Weekly, qui avait relayé en exclusivité la nouvelle, avait alors précisé dans la foulée que cette extension s’étalerait sur 25 heures, mais il y a visiblement eu une petite erreur d’interprétation.

L’aventure au Wakanda sera longue, mais pas à ce point

Lorsque l’article est sorti, les fans se sont étonnés de voir cette extension se dérouler sur une durée de vie aussi longue, étant donné que la campagne principale du jeu de base est nettement plus courte. Un étonnement justifié, puisque Square Enix a contacté IGN afin de clarifier les choses : La campagne solo de War for Wakanda ne s’étalera pas sur 25 heures.

Les 25 heures estimées concernent en réalité toute la partie du solo une fois que War for Wakanda sera sorti. En somme, il faudra 25 heures pour terminer la campagne solo de base, puis les deux DLC liés aux deux Hawkeye, et enfin l’extension de Black Panther. S’il l’on devait alors deviner à quoi on peut s’attendre pour War for Wakanda, on estimerait alors cela à environ 8 heures de jeu en plus (sans que cela soit confirmé).

Ce qui est déjà honorable, d’autant plus que cela ne prend en compte que la partie solo de cette extension, alors qu’elle ajoutera aussi d’autres contenus pour la partie jeu service du titre.

Marvel’s Avengers est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia. L’extension gratuite War for Wakanda sera disponible dans le courant du mois d’août.