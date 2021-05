Les manettes Xbox Electric Volt et Daystrike Camo sont disponibles à l’achat

Envie de changer de manette ? Microsoft n’hésite pas à multiplier les coloris de sa manette Xbox pour contenter tous les goûts, et le constructeur à récemment dévoilé les manettes Xbox Electric Volt et Daystrike Camo, qui sont désormais disponibles en précommande dans plusieurs boutiques.

Où acheter les manettes Xbox Electric Volt et Daystrike Camo ?

C’est deux manettes font suite aux modèles Shock Blue et Pulse Red, et proposent le même type de finition. Le style Camo arrive pour la première fois avec le bouton Share et le revêtement sur les tranches. On peut donc retrouver la manette Xbox Electric Volt contre 59,99 €, tandis que la manette Xbox Daystrike Camo est accessible pour 64,99 € (elle sera disponible dès le 4 mai).

Manette Xbox Electric Volt

Manette Xbox Daystrike Camo