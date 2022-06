Madden NFL 23 sortira le 19 août, John Madden de retour sur la jaquette

Qu’il y est un nouveau jeu de sport basé sur le football américain chez Electronic Arts n’étonnera personne et pourtant, il était attendu par tous les fans de la discipline. Madden NFL 23 existe bel et bien et le titre vient de présenter sa première bande-annonce tout en dévoilant la star présente sur la jaquette. Voici les premières informations connues.

Le système FieldSense présente

En plus des premières images et d’une date de sortie, Electronic Arts a également présenté une des premières nouveautés de ce nouveau volet : la technologie FieldSense. Uniquement disponible sur les consoles nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X|S (à l’image de l’HyperMotion sur FIFA 22), celle-ci permet d’améliorer la jouabilité en proposant un meilleur contrôle à chaque poste.

Concrètement, la technologie FieldSense souhaite apporter plus de réalisme sur le terrain avec une jouabilité davantage fluide et des animations plus vivantes. Cela intègre d’autres termes techniques comme le Hit Everything, un système qui améliore l’aspect défensif, les 360 Cuts, qui permet de changer de direction tout en contrôlant le porteur du ballon ou le Skill Based Passing, pour mieux transmette le ballon. Que des jolis mots me direz-vous, mais retenez ici qu’il s’agira probablement de l’itération la plus authentique de la série, tout du moins sur nouvelle génération.

D’autres améliorations sont promises, sur l’ensemble des plateformes, notamment avec une meilleure modélisation des joueurs et des caméras centrées sur les joueurs mais on retiendra surtout la présence du Coach John Madden sur la jaquette. Un merveilleux hommage pour cet entraîneur et commentateur décédé en décembre dernier.

Enfin, l’éditeur ouvre les précommandes numériques avec l’habituelle édition standard et l’édition Deluxe, nommée ici All Madden, qui offre un joueur Team Elite en cas de précommande avant le 22 juillet, et qui regroupe :

3 jours d’accès anticipé

4 600 Points Madden

Droit à la nouvelle version

Défis Accès anticipé exclusifs

Choix de 2 joueurs Élite (1 offensif et 1 défensif)

Matériel All Madden

Élément stratégique Madden

On connait également la date de sortie : Madden NFL 23 nous fera venir sur le terrain le 19 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam, Origin et Epic Games Store. Les membres EA Play Pro pourront y jouer plus tôt avec diverses récompenses mensuelles en jeu qui sont prévues. Un essai gratuit de 10 heures sera aussi proposé aux abonnés EA Play.