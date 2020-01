Le second jeu du studio Unexpected, studio indépendant montpelliérain créé et dirigé depuis 2015 par Adrien « Zerator » Nougaret, est enfin sorti ce mercredi 22 janvier 2020. Le premier jeu du studio était un jeu de plateau multijoueur Dwarf sorti en 2019. Aujourd’hui c’est l’épisode 1 d’un point and click solo qui sort sur PC.

Présentation de looK INside

Nous avions eu un teaser sur la chaîne YouTube du studio il y a deux de semaines de cela qui donnait le ton : un petit jeu solo très calme et poétique sur une famille française sur plusieurs périodes. Les plus attentifs avaient vite remarqué que la voix off du teaser était faite par Xavier « MisterMV » Dang.

Le chapitre 1 est disponible sur Steam au prix de 6,99 euros et durera environ 2h selon le studio. Il suffira d’une toute petite configuration PC pour le faire tourner, ce qui permet à plus de monde de pouvoir y jouer.

Les configurations PC

Adrien « Zerator » Nougaret est bien connu dans le monde du streaming et commence à se faire connaitre du grand public notamment avec le Zevent, un événement caritatif qu’il organise depuis 3 ans maintenant. Pour rappel, les streamers avaient levé 3,5 millions d’euros pour l’institut Pasteur en 2019.