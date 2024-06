Depuis son annonce, Lollipop Chainsaw RePOP n’a eu droit qu’à quelques screenshots postés via des tweets. Le remake qui serait finalement un remaster n’a pas encore été montré en mouvement, mais ce n’est maintenant qu’une question de jours.

Dans un nouveau tweet, Yoshimi Yasuda, qui gère ce projet, nous donne rendez-vous pour le 14 juin prochain à 3 heures du matin (heure de Paris) pour nous présenter le premier trailer du jeu. Une vidéo qui sera bien chargée, puisqu’elle contiendra aussi la date de sortie de ce Lollipop Chainsaw RePOP, tout comme ses plateformes qui n’ont pas encore été précisées jusqu’ici. On peut supposer que le titre devrait arriver assez vite puisque tout est annoncé d’un coup, et une sortie à l’été n’est pas à exclure.

Legendary zombie hunter Juliet is finally back on June 13 at 6pm PT!

We are pleased to reveal the release date,platform and First Trailer for RePOP.

あの伝説のゾンビハンター”ジュリエット”がついに6月14日10時に帰ってきます!

公式発表では、RePOPの発売日、プラットフォームおよびFirst… pic.twitter.com/ZvS3gVqqMZ

— 安田善巳 Yoshimi Yasuda (@yasudaD5) June 7, 2024