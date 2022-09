Let’s Sing 2023 sortira le 15 novembre, voici la playlist complète

A chaque année son Let’s Sing. Une fois encore, Ravenscourt et Voxler reprennent le micro pour proposer une nouvelle itération à leur série de jeux de karaoté, avec Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux. La franchise reviendra dans quelques semaines et vient de dévoiler aujourd’hui sa date de sortie ainsi que sa tracklist définitive.

Un nouveau Let’s Sing pour 2023

Les développeurs ne bouleversent pas leur formule ici : on retrouve un jeu de karaoké conviviale et abordable, avant tout pour jouer avec des proches et en famille. L’idée est de lancer le titre, choisir un titre, et chanter à ses morceaux favoris. Quelques modes de jeu viendront changer un peu la routine mais ne vous attendez pas à une quelconque révolution si vous avez l’habitude de la série, on reste dans les classiques.

Désormais prévu pour le 15 novembre sur toutes les consoles de salon, la tracklist complète est connue. On avait déjà un aperçu il y a quelques semaines, désormais on connait la quarantaine de musiques qui vont composer la playlist, avec des hits français, tels que Angèle et les Rita Mitsouko, et quelques titres internationaux, avec Ed Sheeran, Avril Lavigne ou encore Charlie Puth. Les précommandes seront lancées bientôt sur Amazon.

Toutes les musiques de Let’s Sing 2023

Voici la playlist complète du jeu :

Ed Sheeran – Bad Habits

BTS – Butter

Billie Eilish – Happier Than Ever

Avril Lavigne – Complicated

Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman – Friday

Shouse – Love Tonight

Ben E. King – Stand By Me

Rita Ora – Your Song

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road

David Guetta ft. Justin Bieber – 2U

Jason Derulo – Acapulco

Glass Animals – Heat Whaves

The Kid Laroi – Without You

Tate McRae – You Broke Me First

Queen – I want to break free

Charlie Puth – How Long

Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee)

Gotye ft. Kimbra – Somebody That I Used To Know

P!nk – Get The Party Started

Powfu ft. Beabadoobee – Death Bed (Coffee For Your Head)

Angèle – Bruxelles Je T’aime

Stromae – Santé

Gims x Dadju x Slimane – Belle

K-Maro – Femme Like You

Yanns – Clic Clic Pan Pan

Thérapie Taxi – Eté 90

Larusso – Tu m’oublieras

Trois Cafés Gourmands – On t’emmène

Clara Luciani – Respire encore

Tayc – Le Temps

Louane – Aimer à mort

Les Rita Mitsouko – C’est comme ça

Jérémy Frérot – Un Homme

Encanto – Ne parlons pas de Bruno

Jean Jacques Goldman ft. Michael Jones – Je te donne

Black M ft. Gims – Cesar

Edith Piaf – La vie en rose

Soprano – Dingue

Vianney – Pour de vrai

Zaz – Je veux

Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux est prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est nécessaire d’avoir un micro pour jouer, fourni en pack avec le jeu. Vous pouvez également reprendre un ancien micro.