Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux

Let's Sing 2023 Hits Français et Internationaux est un jeu de chant qui permet de s'amuser à reprendre certains des morceaux les plus populaires du moment, tout en essayant de chanter le plus juste possible. Comme son nom l'indique, la sélection des morceaux regroupe aussi bien des titres en français qu'internationaux. On retrouve 40 chansons comme Bad Habits d'Ed Sheeran, Butter de BTS, ou encore encore Bruxelles je t'aime d'Angèle.