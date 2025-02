L’ESA, l’organisme derrière le salon de l’E3, revient avec un nouvel événement moins centré sur le public

Moins d’annonces, plus de patrons

Ce nouveau salon est nommé « Iicon », pour « Interactive Innovation Conference ». Et si vous rêviez que cela soit un autre nom pour l’E3, oubliez l’idée. Ce n’est pas du tout le concept présenté par l’Entertainment Software Association, qui souhaite plutôt « créer un espace où les visionnaires de tous les secteurs pourront se réunir, se connecter et réimaginer ce qui est possible grâce au divertissement interactif ».

Une convention MEDEF façon jeu vidéo en somme. Car ce sont avant tout les grands patrons qui livreront des keynotes et autres présentations ici, avec la présence d’ores et déjà confirmée de Disney, Electronic Arts, Epic Games, Take-Two, Sony, Nintendo, Microsoft, Warner Bros, Ubisoft, Square Enix ou encore Amazon Games. Tout ce beau monde devrait donc se croiser sur place pour discuter ensemble et définir le futur de l’industrie, tant bien que mal.

La première édition de l’Iicon aura lieu du 27 au 30 avril 2026 à Las Vegas, ce qui laisse le temps de la voir venir. N’attendez pas d’annonces lors de cet événement, mais on peut déjà parier que plusieurs déclarations effectuées là-bas feront la une de la presse.