Les meilleures idées de cadeaux pour les joueurs

Noël approche à grands pas, c’est comme si on y était déjà. Cette période nous rappelle que le temps des cadeaux est arrivé… pour notre famille et pour nos amis. Si un joueur se cache parmi vos proches et que vous voulez le rendre heureux, offrez-lui un cadeau gaming. Et même si vous n’y connaissez rien au marché des jeux, soyez sûr que le geste fera son effet. Des jeux, en passant par les abonnements… Découvrez notre sélection.

Ceci est un article publirédactionnel, le contenu a été rédigé par Eneba.

Quels sont les meilleurs cadeaux pour les joueurs ?

Il existe plusieurs gadgets et produits numériques différents parmi lesquels on peut choisir quand on parle de cadeaux gaming. En plus, ils peuvent servir de présents pour n’importe quelle occasion, Noël ou pas. Notez donc que les idées de cadeaux numériques peuvent être classées en quatre grandes catégories : abonnements aux jeux, cartes-cadeaux, jeux et points de jeux/cosmétiques. Préparez-vous à faire vos achats de Noël !

Cartes-cadeaux

Vous ne manquerez pas de faire un effet de surprise avec une carte cadeau ! Eh oui, c’est le cadeau classique, mais le cadeau le plus apprécié aussi. Alors, de quoi avez-vous besoin pour acheter la bonne carte-cadeau ? De rien si ce n’est la bonne plateforme de jeu, ou celle de votre ami(e). Il y a, par exemple, des cartes Steam qui peuvent être utilisées pour n’importe quel jeu Steam. Il existe également ce qu’on appelle des bons numériques pour jeux vidéo, comme les cartes-cadeaux Roblox ou celles de League of Legends. Pour les joueurs sur console, les options sont nombreuses :

Chaque plateforme a une carte particulière ; et chaque carte a un prix différent. Par exemple, les cartes-cadeaux les plus populaires pour la PlayStation sont vendues entre 20 et 50 euros. Les cartes-cadeaux pour Xbox Live et les cartes pour l’eShop Nintendo coûtent entre 25 et 50 euros. Les prix peuvent donc varier. Ainsi, assurez-vous de bien vérifier la sélection avant de confirmer votre achat.

Abonnements

Les abonnements aux jeux sont rentables. Ils s’avèrent être un excellent investissement pour ceux qui jouent souvent. En plus, les prestataires de ce type de service fournissent d’autres prestations-cadeaux. Ils sont même très généreux pendant les périodes de fête même si vous devriez toujours payer. Les options :

Les abonnements à Xbox Live Gold et Xbox Games Pass Ultimate permettent d’accéder aux jeux et aux avantages de ceux-ci. L’adhésion à Nintendo Switch Online ouvre droit à des services exclusifs, en plus des meilleurs jeux NES et SNES. Si votre ami possède une PlayStation, les abonnements PS Plus et PS Now feront passer votre expérience de jeu au niveau supérieur.

Points de jeu et skins

Si vous avez parmi vos amis ou votre famille des fans de Fortnite, FIFA, Roblox, PUBG, League of Legends, Valorant, Grand Theft Auto Online, et autres jeux multijoueur, alors, les points de jeu ou les skins sont à favoriser. En fait, ce type de joueur aime participer à des jeux qui ont du style. Leur chance de remporter une partie augmente considérablement lorsqu’ils sont bien équipés. Et vous savez ce qui aide ? Les points de jeu ! Voici les possibilités si vous voulez acheter des monnaies de jeu :

Il en existe encore davantage. Cela dépend des jeux auxquels votre ami(e) est le plus accro. Des idées ? Pensez à des émoticônes, à des déguisements de personnages mythiques de jeux vidéo, à des équipements pour les joueurs de Fortnite ou de PUBG, et à de nombreux autres accessoires. Vous aurez ainsi un cadeau bien pensé, pratique, utile et apprécié à offrir à un vrai passionné de jeux.

Jeux vidéo

Cette année a été généreuse en termes de sorties de jeux. Les gamers ont eu droit à des titres multijoueurs délirants, des RPG aux récits intenses et complexes, des mondes de jeu riches et des aventures à parcourir, des jeux FPS pleins d’action, et bien d’autres choses encore. Voici la liste des sorties les plus populaires de 2020, pour faire le bonheur des joueur :

N’oubliez pas qu’acheter des jeux vidéo numériques est une bonne idée. Ils devront activer la clé numérique lorsque vous la leur présenterez. C’est ce qui fait tout l’attrait de ce type de jeu. Pratique, non ? En effet ! Aussi, un jeu est un cadeau précieux, et tous les joueurs seront d’accord à ce sujet, car à chaque fois qu’ils activeront le jeu, ils penseront à vous.