Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont droit à leur propre jeu vidéo

Vous le savez, suite à la pandémie qui touche le monde, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 n’auront finalement lieu que cette année, si tout se passe bien d’ici cet été. Sega ne compte pas faire l’impasse sur l’événement malgré la sortie de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 il y a bientôt deux ans, et offre tout de même une pause à Sonic et Mario pour nous annoncer un jeu officiel sur le compétition, qui était déjà sorti au Japon en 2019.

18 épreuves à découvrir

Il ne sera question du moustachu et du hérisson ici, mais bien d’un jeu mettant en scène des athlètes afin de s’amuser sur différentes épreuves des Jeux Olympiques. 18 épreuves seront présentes dans le jeu, à savoir :

Le 100m

Le relais 4x100m

Le 110m haies

Le lancer du marteau

Le saut en longueur

Le baseball

Le basketball

Le volleyball de plage

Le BMX (Cyclisme)

La boxe

Le judo

Le rugby à sept

Le football

Le 100m nage libre (natation)

Le 200m quatre nages (natation)

L’escalade

Le tennis de table

Le tennis

Toutes ces épreuves pourront être effectuées en solo ou jouées en multijoueur (jusqu’à 8), et un éditeur d’avatar sera présent pour créer votre propre athlète. Des tas d’options esthétiques seront intégrées, et il sera possible d’obtenir un look un peu loufoque avec des tenues absurdes, comme celle d’un astronaute ou encore celle d’un pirate.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Le jeu vidéo officiel sera disponible dès le 22 juin prochain sur PC, Stadia, PS4, Xbox One et Switch.