Les fuites autour de la Nintendo Switch 2 commencent à se préciser

La réponse dans un petit mois ?

Si Nintendo veut garder le silence pour le moment, certains fabricants ne se gênent pas pour préparer leurs stocks d’accessoires compatibles Switch 2 avec les informations qu’ils ont à leur disposition. Les fuites commencent donc à être de plus en plus nombreuses, avec des détails qui s’affinent à chaque fois grâce aux indiscrétions de ces entreprises spéciales dans les accessoires. Le journaliste Tom Warren de The Verge a enquêté d’un peu plus près sur le sujet en contactant un membre Reddit répondant au nom de NextHandheld, qui affirmait avoir des informations inédites sur la Switch 2.

Le journaliste a ainsi pu voir deux photos de ce qui serait le dock de la Nintendo Switch 2, ainsi que de l’un des bords de la console permettant de rattacher un Joy-Con. Si ces photos s’avèrent réelles, ce que Tom Warren semble reconnaître, les rumeurs concernant une partie magnétique pour rattacher les Joy-Con (au lieu du rail actuel de la Switch où l’on fait coulisser les manettes) seraient bien réelles.

Un bouton permettrait d’associer et de dissocier facilement les manettes de la console, tandis qu’il est précisé que les Joy-Con ne souffriraient plus du fameux syndrome du Joy-Con drift. Il est aussi noté que le kickstand (qui permet de poser la console sur une surface plate) serait corrigé et aurait une forme de U, assez imposant. Quant au dock, il serait légèrement différent avec des plus gros « pieds ».

Derrière toutes ces affirmations et ces photos, la plupart des rumeurs affirment que Nintendo devrait parler de sa Switch 2 – qui serait peut-être le vrai nom de la console – dès le mois de janvier. Malgré cela et le relai d’un journaliste comme Tom Warren, mieux vaut prendre un peu de distance avec ce qui ne provient pas de sources officielles. Les fabricants d’accessoires ont certes un peu vendu la mèche, mais des erreurs sont toujours possibles et en l’absence de confirmation de la part de Nintendo, rien ne peut être considéré comme authentique pour le moment.