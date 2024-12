Des accessoires étiquetés Switch 2 sont déjà en vente dans des boutiques chinoises

Des fabricants qui se précipitent un peu trop ?

On ne connaît même pas encore le nom officiel de cette nouvelle machine, et pourtant. Des utilisateurs du site Famiboards ont pu mettre la main sur des listings en provenance du site Alibaba, l’une des plateformes de vente les plus importantes en Chine, où l’on peut y voir des produits et accessoires qui seraient compatibles avec la Switch 2, qui sont tout sauf officiels.

On parlerait ici de protège-écran et de sacoches pour cette console, alors qu’elle n’est pas encore publique. Le protège-écran en question serait bien plus grand que celui de la Switch de base, tandis que la sacoche mesurerait 29 cm en longueur, 13,5 cm en hauteur et 5 cm de profondeur.

Case and tempered glass accessories for Switch 2 appear in Alibaba www.reddit.com/r/NintendoSw… — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2024-12-03T13:57:04.444Z

Il faut se dire que ces accessoires se basent probablement sur les fuites existantes autour de la console, comme le leak du modèle 3D de la console qui reste encore invérifié à ce jour. Suite à la publication de ces fuites, les entreprises spécialisées dans le domaine ont certainement voulu prendre de l’avance (quitte à ce que ce soit faux), sauf s’ils ont réellement des informations que nous n’avons pas pour le moment.

Mieux vaut donc rester prudents à ce sujet, en attendant que Nintendo dégaine enfin de son côté.