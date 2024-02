Les bureaux français d’Ubisoft étaient en grève aujourd’hui pour revendiquer des salaires plus justes

« De vraies augmentations, pas les miettes du patronat »

Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo avait alerté sur la situation en début de mois, en précisant que les négociations entre les employés et la direction d’Ubisoft n’avaient pas abouti, et ce malgré des récents trimestres plus solides que prévus pour le groupe. Une partie des employés des studios d’Annecy, Montpellier et bien entendu Paris ont donc protesté aujourd’hui devant leurs locaux pour montrer leur colère face à la situation précaire qu’ils vivent. Un mouvement qui a mobilisé d’autres syndicats en plus du STJV, comme Solidaires Informatique Jeu Vidéo et la FIECI CFE-CGC.

Les travailleurs et travailleuses du jeu-vidéo sont en grève ✊ Devant le siège social d'Ubisoft les salariés du groupe se sont mobilisés pour alerter sur leurs salaires et leurs conditions de travail. Chakib Mataoui, délégué syndical @SolInfoJeuVideo nous en parle 👇 pic.twitter.com/ancRhxBOhq — L'Humanité (@humanite_fr) February 14, 2024

Entre cette situation et ce qu’il se passe chez DON’T NOD, cela montre que la scène française éprouve les mêmes difficultés que l’industrie en général, même avec des droits de travail plus solide que dans d’autres pays. Et pour bien comprendre ce que vivent les employés derrière ce mouvement, nous vous invitons à lire un dossier rédigé par nos confrères de Gamekult, qui se sont entretenus avec différentes personnes en provenance d’Ubisoft.

📢Ubisoft – Grève pour les salaires Les salarié-es d'Ubisoft méritent de vraies augmentations, pas les miettes du patronat. Les syndicats @stjv_fr, @fieci et Solidaires Informatique appelle les salarié-es d'Ubisoft, partout en France, à faire grève le 14 Février. pic.twitter.com/X7nvaTBsOl — Solidaires Informatique Jeu Vidéo (@SolInfoJeuVideo) February 1, 2024