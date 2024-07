Le store de la Xbox 360 ferme officiellement ses portes aujourd’hui

La fin d’une ère

Microsoft avait annoncé la couleur il y a maintenant presqu’un an. Le store en ligne de la Xbox 360 vit aujourd’hui ses dernières heures et ne sera plus accessible dès la fin de cette journée, le 29 juillet. Ce qui veut dire que dès demain, il ne sera plus possible d’acheter des jeux sur le marketplace d’une Xbox 360, dont les serveurs fermeront. Il ne sera plus non plus possible de lancer l’application Microsoft Films et TV sur la console.

Seuls les nouveaux achats disparaissent aujourd’hui. Si vous possédez des jeux ou des DLC, vous pourrez les retélécharger même en les supprimant de votre machine. Notez d’ailleurs que les serveurs pour jouer en ligne à ses différents jeux ne ferment pas.

Le site VGC estime que cette fermeture pourrait entraîner la disparition d’environ 220 jeux, qui ne seraient disponibles nulle part ailleurs que sur le store de la Xbox 360. Des jeux passés inaperçus pour la plupart, mais qui posent tout de même la question de la préservation dans notre milieu, qui va devenir de plus en plus importante au fil des générations et du passage (presque inévitable ?) au tout numérique.