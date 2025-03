Le phénomène GeoGuessr arrivera prochainement sur Steam dans une nouvelle version

GeoGuessr atterrit sur Steam le mois prochain

Pour son arrivée sur Steam, GeoGuessr ne change rien à son principe. Cependant, il sera lancé en accès anticipé, et ce pendant au moins six mois, le temps de recueillir les différents retours pour améliorer l’expérience. De nouveaux modes seront également introduits (comme le fait de ne pas pouvoir bouger) et il sera possible de se mesurer au monde entier en grimpant dansles différents classements, qui seront répartis en plusieurs divisions.

Reste encore à clarifier le modèle économique de GeoGuessr Steam Edition. Sur la page du jeu, on peut voir qu’il sera possible de jouer contre celles et ceux qui préfèrent la version navigateur. En revanche, payer un abonnement sur navigateur ne vous donne pas accès à l’abonnement qui sera proposé sur Steam (le GeoGuessr Steam Pass), et inversement. A priori, l’accès à la division la plus faible du classement restera possible sans l’achat d’un pass, tout comme les duels en équipe.

GeoGuessr Steam Edition devrait être disponible dans le courant du mois d’avril.