Le patron de Sonic Team aimerait produire un RPG Sonic avant sa retraite

Qui signe pour un RPG Sonic réalisé par Atlus ?

Le patron de Sonic Team a déclaré cela lors d’une interview chez Good Vibes Gaming dans laquelle il exprime son envie de voir un tel titre se réaliser en interne (pas avec un partenaire comme BioWare) avant de prendre sa retraite :

« Personnellement, j’aime les jeux de rôle. Le format du RPG est très amusant et je me suis même dit : « vous savez, depuis 30 ans, nous n’avons pas fait de Sonic RPG », et je me demande : « pourquoi n’avons-nous pas fait de Sonic RPG ? Comment en sommes-nous arrivés à 30 ans sans RPG ? ». J’aimerais donc travailler sur un RPG Sonic à un moment donné avant de prendre ma retraite de Sega. Mais vous savez, ce n’est qu’un rêve pour le moment, il n’y a pas de plans concrets. »

Puisque de toute façon, la mode est aux remakes et remasters, on imagine que Sega préférerait redonner vie à l’épisode DS plutôt que de vraiment se lancer dans la création d’un RPG de la sorte. Pour l’instant, il faudra se contenter d’un remaster de Sonic Generations boosté avec un peu de Shadow pour qu’il devienne Sonic X Shadow Generations, prévu pour le 25 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.