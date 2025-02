Le film Street Fighter est toujours dans les cartons et trouve un nouveau réalisateur

Une date de sortie a été fixée

Annoncé depuis un moment maintenant, ce film Street Fighter devait initialement être confié à Danny et Michael Philippou, le duo derrière le film d’horreur Talk to Me. Cette collaboration n’a pas tenu et Legendary est parti à la recherche d’un nouveau chef d’orchestre pour ce long-métrage, qu’il vient apparemment de trouver. The Hollywood Reporter nous indique que c’est maintenant Kitao Sakurai qui se chargera d’adapter Street Fighter sur grand écran.

Un nom qui est sans doute assez inconnu pour le grand public. Et pour cause, son CV n’est pas des plus longs. On le connaît principalement pour son travail avec le comédien Eric André, que ce soit via l’émission The Eric Andre Show (célèbre pour ses memes sur Internet) ou encore encore le film Bad Trip (sans le Very). Mais ce ne sera pas la première adaptation d’un jeu sur lequel il planche puisqu’il a réalisé quelques épisodes de la première saison de Twisted Metal, celle-ci ayant été plutôt bien reçue.

Avec ce nouveau réalisateur en poche, Capcom, Legendary et Sony espèrent maintenant sortir le film Street Fighter le 20 mars 2026. Une date ambitieuse, étant donné que le casting est toujours inconnu pour le moment.