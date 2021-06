Le film Pat’ Patrouille aura son jeu vidéo avec Paw Patrol A la rescousse d’Aventure City

Les développeurs ont senti le bon filon avec la célèbre série d’animation : Outright Games vient d’annoncer Paw Patrol: La Pat’ Patrouille – Le Film A La Rescousse d’Aventure City, un jeu vidéo basé sur le prochain long-métrage qui sortira au cinéma cet été, le 20 août prochain. Le titre proposera une aventure dans la continuité de ses prédécesseurs, pour un public évidemment jeune.

Tout savoir sur le jeu Pat’ Patrol le Film

Après les jeux Paw Patrol : La Pat’Patrouille en mission en 2018 et La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée en 2020, voici que le studio Outright Games remet le couvert pour une troisième adaptation sur consoles. Sobrement appelé Paw Patrol: La Pat’ Patrouille – Le Film A La Rescousse d’Aventure City (Ou Adventure City Calls en version originale), ce nouveau jeu nous permettra de revivre les événements clés du film éponyme de 2021.

Les joueuses et joueurs pourront faire la rencontre d’une toute nouvelle recrue Liberty et retrouver bien sûr les habituels camarades tels que Chase, Marcus, Stella. Les premières images ne montrent absolument aucune évolution par rapport à l’épisode sorti en fin d’année dernière, et l’on restera sur un jeu de plateforme en 3D. Une campagne solo avec différentes missions sera proposée, accompagnée de divers-mini jeux.

Bonne nouvelle, la coopération locale est de retour. Vous pouvez donc très bien jouer en solo ou à plusieurs, entre frères et sœurs ou entre parents et enfants (ou entre amis des chiens, bien sûr). Quant à la date de sortie, l’arrivée du jeu vidéo Paw Patrol: La Pat’ Patrouille – Le Film A La Rescousse d’Aventure City est prévue pour le 13 août 2021 sur Steam, PS4, Xbox One et Switch (jouable aussi sur nouvelle génération) au prix de 39.99€. Attention, actuellement, il semblerait qu’il ne soit prévue qu’en version numérique.