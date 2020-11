La PlayStation 5 devance logiquement les Xbox Series X|S au Japon

Alors que les nouvelles Xbox sont sorties mondialement le 10 novembre et que la PlayStation 5 est disponible depuis le 12 novembre dans certains pays, dont le Japon, nous voyons débarquer les premiers bilans de vente de ces nouvelles machines. Famitsu a notamment fait le point en ce qui concerne le pays du soleil levant, et les tendances respectent globalement les pronostics.

Une avance maintenue par Sony mais amoindrie

Ce n’est pas réellement une surprise, le public japonais aime bien consommer maison, et la Xbox n’est donc pas particulièrement en odeur de sainteté sur l’archipel nippone. Ainsi, au 15 novembre inclus et toujours selon le fameux magazine, on estime que 118 085 PlayStation 5 ont été vendues, contre seulement 20 534 Xbox Series, modèles S et X confondus.

Sortie deux jours après, la console de Sony s’est donc presque écoulée à 100 000 unités de plus que la concurrence américaine, un résultat à l’écart réel mais que l’on peut remettre en perspective pour au moins deux raisons.

Premièrement, la génération précédente creusait largement plus cet écart avec plus de 10 fois plus de modèles vendus du côté de Sony, par rapport à la console de Microsoft, soit 322 083 PlayStation 4 (du 22 au 23 février 2014 inclus) et 23 562 Xbox One (du 4 au 7 septembre 2014 inclus). Le Japon profitait alors d’un lancement différé de la PS4, comparé aux autres régions, en comptant sur un stock de consoles à même de répondre à la demande.

Deuxièmement, et il s’agit de la raison la plus parlante, la production de consoles ainsi que le lancement en cette fin d’année ont évidemment souffert de la pandémie de la COVID-19, avec des stocks réduits et un certain nombre de régions à fournir en PlayStation 5 une semaine plus tard.

Le départ est donc réussi pour Sony et sa nouvelle machine, vis-à-vis de Microsoft, mais certainement pas au même point que ce qui aurait pu être souhaité par le géant japonais lors d’une année épargnée d’une telle crise que l’on connait depuis plusieurs mois.

Il sera donc intéressant de refaire un autre point dans quelques semaines (voire quelques mois), histoire d’affiner les observations sur l’impact du lancement de ces nouvelles consoles, au Japon, notamment, mais aussi partout dans le monde.

En attendant, et du côté de la France, si la Xbox Series est disponible depuis le 10 novembre, la PlayStation 5 sort demain, et il n’y en aura pas pour tout le monde.