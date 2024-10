L’action RPG post-apo Chernobylite 2 dévoile ses nouveautés de gameplay avec une nouvelle bande-annonce

Un Tchernobyl pas très accueillant

Le terrain post-apocalyptique de Prypiat est plutôt dans l’actualité avec un STALKER 2 qui sortira le mois prochain. C’est également dans cette zone que va se dérouler Chernobylite 2 : Exclusion Zone, ce nouvel opus attendu pour l’année prochaine. Cet Action RPG se déroulera dans un univers post-apocalyptique et mêler de l’exploration titre dans un monde ouvert promis comme « extrêmement réaliste », auquel on ajoute une couche de craft, de combats mouvementés et la gestion de base.

Dans les grandes lignes, la formule de cette suite ne va pas vraiment être bouleversée. Les développeurs de The Farm 51 veulent capitaliser sur les bonnes idées du premier volet pour bonifier la recette, tout en écoutant les retours de la communauté et en implémentant par petites touches des nouveautés. Le système de combat par exemple, devrait proposer plus de profondeur, avec la possibilité de la jouer furtif ou de demander de l’aide aux autres, tout en ayant des améliorations au corps-à-corps et dans l’arsenal. Notez que l’on passe ici sur une vue à la troisième personne, bien qu’un mode FPS sera aussi intégré. Dans la bande-annonce, le résultat ne convainc pas pleinement mais l’on imagine qu’il aura encore de droit se montrer d’ici la sortie.

Si l’on retrouve un vaste monde ouvert à explorer situé dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, un système de factions va être implanté. Si nous n’avons pas tous les détails sur celui-ci, on sait qu’il y en aura plusieurs et que l’on pourra gagner de l’influence avec certaines d’entre elles et que nos actions pourront avoir des conséquences. Evoquons aussi le développement de notre base où l’on peut assigner des tâches à nos compagnons et améliorer notre armement, ainsi que la présence de missions coopératives pour jouer avec d’autres personnes dans la campagne solo.

Pour l’instant, Chernobylite 2 : Exclusion Zone n’a pas encore de date de sortie mais devrait arriver courant 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.