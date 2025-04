La Quimera : Le nouveau FPS de l’un des studios de 4A Games (Metro) sortira à la fin du mois

Tout récemment rebaptisé Reburn, le studio ukrainien de 4A Games a décidé de ne pas perdre trop de temps concernant la sortie de son nouveau projet. Loin des tribulations autour du prochain Metro (même s’il ira sans doute bientôt filer un coup de main), ce studio se concentre aujourd’hui sur la fin du développement de La Quimera, un FPS dévoilé il y a peu qui prend place dans une Amérique latine futuriste et en proie au chaos. Puisque le projet venait d’être révélé, on s’attendait à une sortie plus tardive, mais le jeu sera finalement jouable d’ici quelques jours seulement.