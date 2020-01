La date de sortie de Bookbound Brigade est fixée au 30 janvier

Présenté avec une première bande-annonce en août dernier, Bookbound Brigade refait enfin parler de lui avec une information majeure : sa date de sortie. Le calendrier de ce mois-ci se remplit donc peu à peu et le bougre arrivera le 30 janvier sur l’ensemble des plateformes déjà évoquées.

Dracula et le Roi Arthur se réunissent

Développé par Digital Tales et chapeauté par Intragames, Bookbound Brigade est un metroidvania qui se base sur des contes que l’on connait bien : Dracula, le Roi Arthur, la Reine Victoria, Nikola Tesla, Cassandra, Dorothy Gale, Sun Wukong (que l’on voit dans Monkey King) ou encore Robin des Bois seront présents.

Ils devront s’unir suite au vol du « Livre des Livres » et l’on n’y incarne pas un seul personnage mais un groupe complet, avec chacun d’entre eux qui disposera de ses propres compétences. Le jeu sera traduit en français et arrivera en version numérique sur Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch au prix de 19.99€.