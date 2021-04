Kojima Productions : Le compositeur Ludvig Forssell quitte le studio

Il y a quelques jours, Yoji Shinkawa nous apprenait qu’un nouveau jeu développé par Kojima Productions allait prochainement être annoncé. Le compositeur Ludvig Forssell a quant à lui décidé de quitter le studio tout récemment.

Pour rappel, Kojima Productions, fondé par Hideo Kojima, était une filiale de Konami depuis 2005 avant de devenir un studio indépendant à partir de 2015, toujours sous la direction de son fondateur.

Wishing you luck in your new venture and we look forward to continue working with you!

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) March 31, 2021