Koch Media et THQ Nordic font du troc de licences

On connaît bien THQ Nordic pour ses régulières transactions relançant de façon intempestive l’intérêt autour d’une licence éteinte. D’ailleurs, on peut dire que le studio s’est en quelque sorte fondé, ou tout du moins consolidé, sur cette base, lorsque le défunt THQ a mis la clé sous la porte. Cette semaine, on apprend que l’entreprise autrichienne s’est essayé au troc avec Koch Media.

Petit échange de licences en bonne et due forme

C’est une transaction si rare, dans le milieu vidéoludique, qu’il est difficile de se rappeler de la dernière en date : Koch Media et THQ Nordic se sont échangés des licences comme on troquait des cartes Pokémon dans la cour de récrée. Une nouvelle qui n’aurait rien de bien intéressant si l’on ne jetait pas un œil plus en profondeur sur les tenants et aboutissants potentiels.

Cet échange, il concerne exclusivement six licences, quatre en provenances de Koch Media, deux de chez THQ Nordic. La première entreprise a cédé les droits d’exploitation de Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight et Singles : Flirt Up Your Life à sa concurrente. La seconde offre ceux de Red Faction et de Painkiller. Jusque là, rien de bien extraordinaire.

Néanmoins, il est intéressant de constater que THQ Nordic possède depuis quelques temps le studio Pyranha Bites, à l’origine de la série Risen. Il ne serait pas étonnant que celui-ci se remette à l’oeuvre sur un nouvel épisode, ou planche sur des éditions remasterisées de ses projets passés. De même, ayant déjà mis la main sur la licence phare de Free Radical Design, j’ai nommé TimeSplitters, la firme pourrait projeter de faire quelque chose de Second Sight en parallèle.

Enfin, Koch Media est une entreprise qui pèse relativement lourd, et la savoir en possession de Painkiller et de Red Faction est en quelque sorte réconfortant : il y a désormais de bonnes chances de les voir revenir d’entre les morts un jour ou l’autre.