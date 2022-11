KLab (Bleach: Brave Souls) va produire un jeu My Hero Academia

Vous ne connaissez peut-être pas directement le groupe KLab, mais si vous êtes fans de Bleach, vous avez peut-être déjà entendu parler de Bleach: Brave Souls. Avec plus de 70 millions de téléchargement au compteur, il s’agit là d’un des jeux à licence les plus populaires sur le marché mobile, avec des mises à jour qui continuent encore d’arriver. Fort de ce succès, KLab annonce avoir réussi à mettre la main sur une autre licence toute aussi lucrative que Bleach, si ce n’est plus, avec My Hero Academia.

Encore un jeu mobile My Hero Academia ?

On ne présente plus My Hero Academia, qui est aujourd’hui l’un des mangas les plus populaires au monde. L’anime vient tout juste d’entamer sa sixième saison, tandis que le manga en est maintenant à son arc final. La série a déjà eu droit à pas mal d’adaptations, que ce soit sur consoles ave My Hero One’s Justice 2 ou sur mobiles avec My Hero Academia: The Strongest Hero.

Sentant qu’il y avait sans doute de l’argent à se faire avec cette licence, KLab a réussi à obtenir les droits de cette dernière afin de développement en tout nouveau jeu en ligne, qui sortira partout dans le monde. Il est encore bien trop tôt pour avoir plus de détails à son sujet, mais on peut d’ores et déjà parier que le titre sortira sur mobiles, comme les précédentes productions de cette entreprise. Et on misera aussi une pièce sur le fait qu’il s’agira sans doute d’un gacha, à la manière de Bleach: Brave Souls. Après tout, avec l’énorme casting de My Hero Academia, on voit mal KLab se priver.