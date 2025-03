Juste avant la sortie de son jeu Reignbreaker, Studio Fizbin annonce mettre la clé sous la porte

Les amateurs de Hades-like pourront prochainement se jeter sur Reignbreaker, qui s’inspire grandement de la licence de Supergiant Games. Un titre édité par Thunderful, un éditeur actuellement en difficulté et en pleine restructuration, ce qui n’a certainement pas aidé Studio Fizbin à sortir la tête de l’eau. Après plus de 14 ans d’existence et à quelques jours seulement de la sortie de son prochain jeu, le studio annonce la fin de son aventure.