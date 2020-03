A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la plupart des femmes de l’équipe d’ActuGaming s’associent pour mettre à l’honneur les personnages féminins du jeu vidéo qui les ont marquées dans leur parcours de joueuses. Bien qu’il reste encore du chemin à parcourir pour la mixité et la juste représentation des femmes dans le jeu vidéo, ce dernier est riche de diverses figures féminines.

Héroïnes, personnages emblématiques ou personnages secondaires féminins, les membres de l’équipe vous partagent leur personnage féminin coup de cœur qui occupe une place particulière pour elles.

Kat (Gravity Rush)

Ohkammy (rédactrice) : Elle se réveille après une chute depuis les cieux vers la ville de Hekseville, sans aucun souvenir de son passé. Accompagnée d’un mystérieux chat, elle deviendra la reine gravité. Je vous parle évidemment de Kat issue des jeux Gravity Rush ! Un personnage féminin important pour moi, qui a su marquer ma vie de joueuse.

Suite à sa chute, Kat découvre ses pouvoirs de contrôle de la gravité et va avoir pour but premier d’aider les habitants de cette ville touchée par divers problèmes, dont l’attaque de créatures et ce, malgré son amnésie.

Un personnage qui se montre donc d’un altruisme et d’une bienveillance sans égal, elle deviendra d’ailleurs une sorte de super-héroïne aux yeux de la population. Face à ses ennemies, elle privilégie toujours la parole plutôt que le combat, mais lorsqu’il faut passer à l’action, notre héroïne sait y faire et n’hésite pas à les affronter seule.

Vous l’aurez compris, Kat est une jeune fille indépendante, qui pense aux autres avant elle-même. Elle est également un personnage très attachant, au charme fou ! Et Gravity Rush sait y faire avec les femmes, puisque je pourrais également citer Raven parmi mes personnages féminins favoris du jeux vidéo.

Ellie (The Last of Us)

Fay (rédactrice) : En pensant à un personnage féminin du jeu vidéo qui m’a particulièrement touchée ces dernières années, l’un des premiers noms qui me vient en tête est celui d’Ellie dans The Last of Us.

Bien qu’elle soit encore très jeune, elle est aussi mature que l’histoire. Ce qui me plaît le plus chez elle est son côté très réaliste dans l’écriture de son personnage. Ses réactions sont très humaines, comme celles de Joel, et on finit très rapidement à s’attacher à eux. Je pense que la raison principale du succès de ce jeu repose sur la qualité d’écriture de ces personnages et de leurs liens.

Alors qu’elle se retrouve plus d’une fois au pied du mur, elle parvient à prendre sur elle et à faire des choix difficiles pour survivre. J’ai très hâte de la voir et la jouer dans The Last of Us Part II.

Aloy (Horizon : Zero Dawn)

Orazia (streameuse) : Aloy la protagoniste de Horizon Zero Dawn est rapidement devenue l’une de mes personnages féminins préférés dans les jeux vidéo, d’abord par son style sauvage et Rebel quand on la découvre enfant. Puis rapidement sa personnalité nous éblouit, intelligente, courageuse (ou téméraire je me pose encore la question actuellement) avec un caractères bien trempé comme on les aime, qui se bat contre l’hypocrisie et les mensonges des personnages rencontrés en chemin !

Elle use aussi de tout un tas d’arsenal en jeu qu’elle manie à la perfection (ou presque quand c’est moi qui la contrôle), prix spécial pour les meilleurs coups de lance de l’année 2017. Bannie dès sa naissance par sa tribu les Nora et élevée comme une paria, elle a toujours était rejetée par les autres. Une fois adulte elle n’hésite pourtant jamais à braver les dangers pour secourir les autres, cette capacité d’empathie touche vraiment le joueur tout au long de l’histoire.

Aloy représente pour moi l’une des plus grandes évolutions de ces dernières années pour les personnages féminins. Avec un vrai rôle, elle est forte, autonome, curieuse et visionnaire. En bref, un personnage hors norme dans un univers riche et très vivant (en plus des costumes magnifiques qu’offre le jeu à mon esprit de cosplayeuse), le combo parfait pour moi, j’espère vite retrouver ma Nora préférée.

Peach (Super Smash Bros)

Towichska (CM de l’AGTV) : Princesse Peach, cantonnée à l’éternelle place de la princesse en détresse. Alors oui la Princesse Peach est une très belle Princesse connue pour être l’un des rôles secondaires dans le monde de Mario. Elle est iconique dans le monde du jeu vidéo, d’abord connue pour être la pauvre petite chose sans défense qui ne cesse de se faire kidnapper par de grands vilains méchants, comme Bowser.

Mais elle a su au fil du temps prendre une place plus importante, et pas seulement celle pour laquelle elle s’est fait connaître. C’est un personnage à part entière de la firme Nintendo. Elle a su pendant ces dernières années se renouveler et être plus qu’une personne fragile et prendre plus d’importance encore. Et pour ceux qui pensent encore que la place de la femme est aux fourneaux, n’oubliez pas que Peach manie la poêle à frire comme personne dans Smash Bros.

Yuna (Final Fantasy X/X-2)

Solène (correctrice) : Sans trop réfléchir, ce sera Yuna pour moi. Final Fantasy X et Final Fantasy X-2 ont été mes premières expériences avec le jeu vidéo. L’univers, le graphisme et l’histoire m’ont captivée, mais c’est surtout Yuna qui m’a à l’époque hypnotisée – sans toutefois perdre de vue Tidus, et notamment leur couple envoûtant.

Yuna incarne pour moi l’héroïne charismatique, gentille, douce, altruiste par essence, incroyablement courageuse, forte de convictions, parfois naïve, sous-estimée et pourtant pleine de puissance et de force, de témérité. Chargée d’une grande responsabilité face à l’avenir de son monde, entourée d’amis fidèles, elle est la pièce centrale de ces Final Fantasy. Yuna représente la femme combative, solide et puissante, capable de surmonter de lourdes épreuves sans pour autant perdre de sa pureté.

Bien sûr, je n’oublie pas les autres personnages féminins emblématiques qui accompagnent et portent Yuna, comme Rikku, Lulu et Paine qui sont autant de forces féminines mises à l’honneur, dans leur diversité et leur singularité dans ces jeux, où seule l’implication de chacun pour sauver le monde compte et où nulle distinction de genre n’a finalement d’importance.

Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey)

Driehuur (rédactrice) : En tant que fan d’Assassin’s Creed qui se respecte, j’ai envie de citer Kassandra dans Assassin’s Creed Odyssey. Tout simplement parce qu’il s’agit là d’une nouveauté proposée par la licence que d’avoir enfin le choix d’incarner un personnage féminin.

Ubisoft a pourtant mis en scène des femmes lors de ses précédents opus : Aveline, Elise, Evie, Aya… Sans vraiment avoir eu le choix de les jouer, elles étaient surtout présentes en restant un peu dans l’ombre des hommes protagonistes malgré tout, avec de moindres caractéristiques et sans véritable identité.

Alors, pour ne rien cacher, j’ai plutôt pour habitude de choisir des héros masculins mais cette fois, je me suis laissée tenter par Kassandra… Subjectivement parlant, je pense qu’elle tient parfaitement son rôle. Sous son apparence toujours très classe, je trouve que Kassandra cache un air de garçon manqué. Et même si elle est toujours disposée à rendre service, elle sait aussi se montrer ferme avec un caractère bien trempé.

Au final, j’ai apprécié découvrir le scénario du jeu avec un personnage féminin et je ne regrette pas d’avoir changé un peu mes habitudes.

Futaba Sakura (Persona 5)

Iman (rédactrice) : J’ai découvert récemment la licence Persona 5, et je me suis prise d’affection pour Futaba Sakura, que l’on rencontre après quelques dizaines d’heures de jeu en compagnie des Phantom Thieves. Au début, on est confronté à une jeune fille, fermée, froide, qui prend plaisir à faire angoisser la bande de voleurs… mais elle se dévoile finalement petit à petit, au fil de l’aventure.

Futaba doit être le personnage auquel je m’identifie le plus dans le jeu. De nature réservée, voire angoissée du monde extérieur, je me retrouve dans certaines de ses craintes. Elle passe la majeure partie de sa vie dans sa chambre, face à ses écrans, et peut paraître assez froide aux premiers abords. C’est sa rencontre avec les membres des Phantom Thieves qui révèle sa vraie nature : une adolescente timide mais pleine de sympathie, qui ne demande finalement qu’à en apprendre toujours plus.

Objectivement, ce n’est pas forcément le personnage féminin le plus révolutionnaire des jeux vidéo, mais elle peut facilement être une figure pour beaucoup d’adolescentes craintives qui pourraient se sentir dépassées par le monde qui les entoure. Même si un lourd passé et beaucoup de peurs l’habite, Futuba finit par s’en sortir et vivre normalement, comme la plupart des filles de son âge.