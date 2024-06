Jouer à vos jeux Xbox Game Pass sans Xbox mais avec un stick Amazon Fire TV, c’est bientôt possible

Hitman: World of Assassination nous demande maintenant de traquer la star du MMA Conor McGregor

Frostpunk 2 aura finalement un peu de retard et ne sortira pas au mois de juillet, mais en septembre

Elden Ring : Hidetaka Miyazaki ne dit pas non à une adaptation en film, mais à une seule condition

Avowed : notre interview avec Carrie Patel et Gabriel Paramo (compagnons, univers, gameplay…)

2XKO : Le jeu de combat League of Legends sera jouable du 8 au 19 août grâce à un playtest

Premier avis sur Songs of Silence, le nouveau jeu de stratégie à l’esthétique art moderne

La première mise à jour majeure de Palworld est disponible, avec l’arrivée de l’île de Sakurajima et de nouveaux Pals

Capcom organisera son Capcom Next: Summer 2024 le 2 juillet mais ne parlera pas de Monster Hunter Wilds

Dragon Ball: Sparking! Zero met en avant Goku Ultra Instinct, Trunks, Yajirobe et d’autres personnages dans son dernier trailer

PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de juillet pour les membres Essentials

