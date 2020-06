Deux jeux inédits Metal Slug sortiront cette année sur consoles et mobiles

Après avoir relancé la saga Samurai Shodown l’an dernier, SNK se prépare à donner un second souffle à la série Metal Slug. Selon Gematsu, le directeur exécutif du studio japonais Jeon Se-Hwan a annoncé au site coréen Inven que deux nouveaux jeux de la licence sortiront cette année sur consoles et mobiles.

Deux projets pour deux publics différents

Comme les précédents opus, le premier projet est un shooter de type run & gun destiné aux 30/40 ans. Le second est prévu sur iOS et Android et propose un gameplay hybride entre le run & gun et le jeu de cartes. Visant un public beaucoup plus jeune (10/20 ans), son développement est terminé à 80%. Notez également que TiMi Studios, filiale de Tencent Games, travaille sur une autre adaptation mobile de la franchise qui ne bénéficie pas encore d’une fenêtre de sortie.

SNK pourrait présenter officiellement ses deux prochains Metal Slug lors du New Game+ Expo qui aura lieu le 23 juin prochain.