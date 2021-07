JETT : The Far Shore fait reparler de lui avec du gameplay à la clé

JETT : The Far Shore n’avait pas donné signe de vie depuis un bon moment. Le State of Play donne l’occasion au studio Superbrothers & Pine Scented de montrer ce qu’il a dans le ventre.

Un autre alternatif à No man’s Sky ?

JETT : The Far Shore devait sortir en fin d’année 2020 avant d’être reporté, mais il semble que ce temps supplémentaire ait permis de revoir les ambitions à la hausse. Pour résumer, le titre vous propose d’explorer un univers de science-fiction qui ne se base pas cependant sur des combats ou de la collecte de ressources. L’aventure se fera en solo et sera découpée en cinq actes. A bord de Jett, vous allez analyser la faune la flore d’une planète océanique en tant que scientifique. Le soft aura un fort aspect narratif et mystique si l’on croit les scènes mystérieuses dévoilées dans le trailer.

JETT : The Far Shore sortira plus tard dans l’année sur PS4, PS5 et PC via l’Epic Games Store.