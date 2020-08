Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered : Interview de Araki Ryoma

A l’occasion de la future sortie de la version remasterisée de Final Fantasy Crystal Chronicles, nous avons eu l’immense honneur d’interviewer Araki Ryoma, actuel directeur du titre. On a pu aborder cette nouvelle mouture et quelques autres sujets qui gravitent autour.

Présentation et nouveautés

Tout d’abord enchanté ! Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs, qui êtes-vous et quel est votre travail sur Final Fantasy Crystal Chronicles ?

Je m’appelle Araki Ryoma. J’ai d’abord été CG designer (infographiste) avant de me tourner vers l’industrie du jeu vidéo, et j’ai travaillé dans plusieurs entreprises avant de rejoindre Square Enix il y a 17 ans. Depuis lors, j’ai travaillé sur les développement de jeux tels que Final Fantasy XII et les titres japonais Dragon Quest X, Dragon Quest X Odekake Moshasu De Battle, etc.

J’ai fait un peu de tout sur Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ; du lancement initial du projet à la direction de l’équipe en passant par beaucoup de petites tâches variées. Le développement du jeu étant une collaboration entre le staff interne de Square Enix et des studios de développement externes, nous n’avions que quelques membre du staff interne dans l’équipe au cœur du projet ( si l’on excepte l’assistance des autres départements, comme la Section Son), donc j’ai vraiment dû être touche-à-tout sur le projet.

Quand est-ce que le projet Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered a commencé ? Avez-vous rencontré des défis particuliers pendant le développement ?

Je ne peux donner de détail spécifique quant à la période de développement, mais il y a eu beaucoup de défis que l’on ne rencontre pas en faisant un remaster standard, comme ajouter de l’online ou du cross-platform, et le jeu a donc pris plus de temps à faire que nous l’avions estimé au début.

Peut-on espérer de nouvelles tribus dans le jeu, peut-être en DLC ?

Nous avons basé le contenu essentiellement sur l’original, il n’y a donc aucun ajout tel que de nouvelles races qui changerait le cadre ou le contexte. Nous allons aussi sortir du contenu téléchargeable dès la sortie, avec l’intention de rajouter de chouettes extras pour les fans de la série. Nous n’avons pas de plans au-delà de ça en ce qui concerne de nouveaux personnages, donc nous espérons que les fans vont apprécier les personnages ravivés par l’option Mimic du jeu !

Sera-t-il possible de choisir entre la musique originale et celle remasterisée ?

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition vous laisse effectivement profiter aussi bien de la musique originale que de la version remaster, et contient toutes les chansons qui vous ont marqués, mais la structure fait que vous ne pouvez pas changer n’importe quand… A vous d’être attentifs pour savoir quand les versions originales ou nouvelles sont utilisées quand vous jouerez au jeu !

Le jeu aura de nouvelles fonctionnalités comme un chat rapide. Peut-on s’attendre à d’autres fonctionnalités de communication comme des emotes ?

Vous pouvez utiliser le chat rapide pour communiquer avec vos alliés lors des parties en ligne, car nous comprenons que les joueurs peuvent être sur différentes plateformes grâce au cross-platform inclus. Le jeu a été créé à l’origine pour que les joueurs puissent s’amuser ensemble en personne, et nous avons étendu ce concept à l’online en rajoutant le chat rapide, pour que vous puissiez communiquer rapidement vos plans et actions à vos co-équipiers.

Le jeu proposera-t-il de nouveaux mini-jeux, comme les courses de caravanes ?

Les sauts de Selkie et les courses de vache sont toujours là dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, mais il n’y a pas de nouveau mini-jeu pour cette fois. C’est parce que nous avons préféré consacrer notre énergie aux nouveaux donjons de haut niveau pour qu’ils soient aussi passionnants et amusants que possible en multijoueur, et nous espérons qu’ils les apprécient !

Multijoueur et autres consoles

Pourquoi avez-vous choisi du multijoueur en ligne au détriment du multijoueur local ? C’était une composante majeure de la version GameCube et beaucoup de joueurs sont déçus de ne pas avoir de jeu local dans ce remaster. On aurait aimé avoir les deux ! Est-ce qu’il pourrait être rajouté dans une future mise à jour ?

Cette version du jeu permet aux joueurs de jouer ensemble dans la même pièce, comme dans l’original, tant qu’ils connectent tous leur appareil en ligne. Mais ça vous permet également de jouer avec des personnes qui sont bien loin. Vous pouvez l’envisager comme une occasion de choisir le style de jeu en fonction des conditions disponibles.

L’aspect multijoueur était l’un des grands succès de l’édition originale, mais ce n’est pas forcément parce qu’il utilisait une technologie de liaison optimale. Il est difficile d’offrir autant du multijoueur local que du cross-platform, donc nous avons préféré nous concentrer sur l’aspect cross-play pour rendre l’expérience multijoueur aussi agréable que possible. Je suis sûr que les joueurs en estimeront la valeur quand ils joueront au jeu.

Peut-on s’attendre à des versions PC et Xbox ? De nombreux jeux Square Enix sont maintenant publiés plus tard sur ces consoles. Est-ce une possibilité ? Aussi, avez-vous envisagé une version PlayStation 5 ?

Le développement du jeu vient juste de se terminer, donc j’aimerais me relaxer un petit temps ! (*rires*) J’ai entendu que la PS5 sera rétro-compatible, donc vous devriez pouvoir y jouer dessus aussi. J’imagine que ça veut dire que vous pourrez profiter du jeu sur cinq différentes plateformes… !

A propos du cross-platform, est-ce que c’était quelque chose de compliqué pour l’équipe de le rajouter ?

Dans un sens, c’était un défi bien plus difficile que nous ne l’avions estimé. Cependant, les choses évoluent dans ce sens, donc j’imagine qu’il y aura de plus en plus de titres cross-platform dans le futur, et plus seulement Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.

Fidélité de l’oeuvre

Le jeu ajoutera un tas de nouvelles fonctionnalités mais aussi du nouveaux contenus, comme de nouveaux donjons. Quel état d’esprit avez-vous adopté pour leur création afin de rester fidèle et cohérent à l’ambiance et au level design d’origine, sachant que le jeu a maintenant plus de 15 ans ?

Le concept du remaster était que le jeu se présente comme une sortie moderne et puisse être apprécié aussi bien par les fans de l’original que par les nouveaux joueurs. Les fondamentaux du jeu, comme le cadre, les niveaux, etc., était déjà très bien, donc nous ne les avons pas changés, mais nous avons travaillé sur l’amélioration des contrôles et des parties du jeu où le gameplay n’était pas optimal en ajustant l’interface et les mécaniques de jeu.

Ces nouveaux ajouts ont tous été faits par après, et nous avons fait très attention à ce qu’ils n’affectent ni le cadre ni l’atmosphère du jeu, et ils ont donc été faits assez librement. En ce qui concerne l’équilibrage des niveaux, nous avons d’abord rendu le multijoueur le plus amusant possible, et nous avons délibérément ajouté aux nouveaux niveaux des pics de difficulté par rapport à l’original. Les nouveautés visent à rendre cette version plus sympa, alors n’hésitez pas à vous amuser en relevant le défi en multijoueur !

Final Fantasy Crystal Chronicles a bientôt 20. Avez-vous fait des ajustements pour l’adapter à un nouveau public qui n’est pas forcément à l’aise avec ce genre de titres ou au contraire, avez-vous décidé de rester le plus fidèle possible au jeu original ?

Comme je l’ai dit plus haut, nous avons fait de gros changements dans l’interface et les mécaniques de jeu pour que le jeu soit plus facile à contrôler, et soit donc aussi intuitif et plaisant pour les nouveaux joueurs qu’une sortie moderne. Nous espérons que les nouveaux fans apprécient le temps passé sur Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition et voient les forces de ce titre précis dans tout la série Final Fantasy !

Conclusion

Quelle est la fonctionnalité ou la nouvelle de ce remaster sur laquelle vous avez le plus aimé travailler ?

Ce n’est rien d’exceptionnel, mais l’un des changements par rapport à l’original sur lequel j’aimerais attirer l’attention est l’ajout de nouveaux éléments d’interface pour aider à la fusion de sort, comme le Chronomètre Magique et la cible au sol pour diriger les attaques. Leur design a été basé sur les couleurs et motifs utilisés dans tous les sorts, et je pense que les ajouter a subtilement, mais largement, amélioré la jouabilité, spécialement quand on joue avec des amis à distance, alors que la communication pourrait être plus délicate qu’en personne.

Plusieurs spin-offs sont nés de FFCC. Avez-vous un espoir de créer de nouvelles entrées pour la série ? Quel serait votre projet de rêve si vous en aviez un ?

Je viens tout juste de finir de travailler sur ce jeu, donc rien n’a encore été décidé à propos de projets futurs, mais l’une de mes convictions en tant que développeur est de créer des jeux auxquels les joueurs peuvent s’amuser à plusieurs, et j’aimerais vraiment continuer à travailler sur des titres de ce genre.

Dernière question, avez-vous une information croustillante pour nos lecteurs ? Peut-être une anecdote de développement ou un fait amusant à propos de Final Fantasy Crystal Chronicle ?

L’aspect multijoueur de ce jeu est vraiment sympa, et je voudrais vraiment que les joueurs en profitent avec leurs amis ! Dès la sortie, vous pourrez le télécharger gratuitement sur votre smartphone et même profiter de la version Lite gratuite sur console, donc n’hésitez pas à en parler à vos amis pour jouer quand vous voulez. Vous pourrez transférer votre avancée à la version complète. Encore une chose, j’ai dit que nous n’avions rien ajouté à l’histoire, mais il y a en fait une toute nouvelle cut-scene. Si ça vous intéresse, je vous conseille d’y jouer et de chercher attentivement… !

On remercie Araki Ryoma pour cette interview enrichissante et pour son temps. Merci également à Square Enix qui nous a permis de réaliser cette interview. Rappelons que Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered sort ce 27 août sur PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android.