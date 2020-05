Intemporel : une course et une épopée au centre du monde disponible le 29 mai

Sur les différents titres qui débarqueront ce mois de mai, on retrouve Intemporel, le premier gros projet du studio indépendant belge Flying Butter. Disponible sur Steam depuis près d’un mois, le titre nous conte l’histoire d’un gardien qui cherche à découvrir les raisons derrière le fait que son monde, autrefois paisible et accueillant, est maintenant fragmenté et à la dérive.

Intemporel, une course contre la montre

Dans ce monde divisé et en proie à la confusion, une logique demeure, celle qui définit que les différentes îles, qui autrefois faisaient partie d’un tout, suivent maintenant un mouvement en spirale qui les éloignent petit à petit du centre du monde. C’est d’ailleurs sur une de ces îles situé désormais aux confins du monde que l’aventure commence.

Voilà le résumé de l’histoire d’Intemporel, un jeu qui place le joueur aux commandes d’un des derniers gardiens réfugié sur l’île du monastère. Le protagoniste décide alors de partir à l’aventure afin de trouver les raisons derrière tous ces événements. Une seule destination possible : le centre de tout ce chaos, c’est-à-dire le centre du monde lui-même.

Le titre revêt les apparences d’un jeu de plateforme, ou plus précisément d’un runner, dans lequel le personnage courra de manière continue et où il faudra préparer et utiliser vos compétences à bon escient pour franchir les différents obstacles sur votre chemin. Plusieurs embranchements scénaristiques sont possibles et amèneront à de multiples fins différentes qui débloqueront pour chacune d’entre-elles un succès en jeu.

Intemporel est prévu pour sortir le 29 mai prochain sur Steam, et il est déjà possible d’avoir un aperçu de quelques musiques du titre sur le site officiel du studio de développement Flying Butter.