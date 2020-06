Injustice : Gods Among Us est gratuit sur PC, Xbox One et PS4

Le jeu de combat de NetherRealm (Mortal Kombat) et Warner Bros sorti en 2013 est disponible gratuitement sur Steam, Xbox One et Playstation 4 jusqu’au 25 juin. Une initiative de la part du studio pour aider les gens à s’occuper chez eux, avec le programme Play At Home qui avait déjà offert aux joueurs The Nathan Drake Collection et Journey sur Playstation.

Cette édition contient, en plus du jeu de base :

Ce premier volet avait ensuite donné naissance à Injustice 2, aux graphismes et au gameplay nettement améliorés.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D

— WB Games (@wbgames) June 19, 2020