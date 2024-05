In the Same Boat se présente en vidéo via un journal de développeurs diffusé durant l’AG French Direct

La coopération asymétrique promet toujours de bons moments. Soit pour try hard et devenir le meilleur duo ou groupe possible, soit pour vivre des instants de rigolade mémorable. Samuel Chamalet et son micro studio VA a fait le pari de ce gameplay pour concevoir In the Same Boat. Deux joueuses ou joueurs se partagent la navigation d’un bateau et doivent faire face aux multiples dangers qui croiseront leur route. Dans un journal de développeurs dévoilé durant la sixième édition de l’AGFD, Samuel Chamalet nous parle lui-même de son bébé.