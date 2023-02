Accueil » Actualités » Hogwarts Legacy : À quelle heure sera-t-il possible de jouer à l’accès anticipé le 7 février ?

L’heure a presque sonné pour les sorciers et sorcières en herbe qui souhaitent rejoindre Poudlard grâce à Hogwarts Legacy. S’il faudra attendre le 10 février prochain pour que le commun des mortels puisse mettre la main sur le jeu, celles et ceux qui ont précommandé l’édition Deluxe du titre auront droit à un accès anticipé de trois jours au jeu, qui leur permettra de débuter l’aventure dès le 7 février. Mais à quelle heure exactement ?

Quand débutera l’accès anticipé de Hogwarts Legacy ?

Si vous avez déjà planifié votre journée du 7 février pour jouer à Hogwarts Legacy, vous vous demandez certainement à quelle heure l’accès anticipé sera disponible. Pour les chanceux qui possèdent l’édition physique, la question ne se pose pas, mais pour les personnes qui sont passées par la précommande numérique sur les différents stores, c’est plus compliqué.

Le compte Twitter du jeu vient de répondre à cette interrogation, et il y aura des heureux, et d’autres un peu plus mécontents. Voici à quelle heure vous pourrez jouer à l’accès anticipé de Hogwarts Legacy le 7 février :

PS5 / Xbox Series : Dès minuit

PC : 19 heures

Eh oui, malheureusement, les joueurs et joueuses PC devront patienter jusqu’à 19 heures le 7 février pour démarrer leur partie, contrairement à celles et ceux qui joueront sur consoles, qui pourront se ruer sur le titre dès la première minute de cette journée.

Pour les autres, Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch