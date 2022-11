Hero Festival Saison 8 : C’est ce week-end au Parc Chanot, avec quelques invités prestigieux

Si vous n’aviez pas encore vu passer l’information sachez que oui, le Hero Festival Saison 8 prend place ce week-end au Parc Chanot, à Marseille. L’occasion pour les férus de mangas, comics, tradition purement Japonaise ou bien d’ambiance médiévale de se réunir, et avec qui plus est la présence d’invités plus ou moins prestigieux.

Un week-end sous le signe du cosplay, mangas, comics et quelques guests intéressants

Il y aura donc de quoi faire sur ce Hero Festival Saison 8, avec tout d’abord la présence de deux invités de marque. En effet, la convention marseillaise aura l’immense honneur d’accueillir Holly Marie Combs et Brian Krause, ayant joué respectivement dans les rôles de Piper et Léo dans la série Charmed. De quoi rendre nostalgiques les personnes ayant adoré la série, surtout que l’on retrouvera également la voix française de Holly Marie Combs avec Dominique Vallée.

Dans une autre partie de la convention, Les Chevaliers du Zodiaque seront aussi de la partie afin de fêter notamment la sortie récente d’une nouvelle BD, dédiée à ce manga désormais culte. A ce propos, Virginie Ledieu sera d’ailleurs présente sur le salon pour la première fois à Marseille, elle qui a prêtée la voix d’Athéna dans Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque.

Dans les autres grandes lignes du contenu de ce Hero Festival, sachez enfin qu’il y aura comme toujours un espace gaming avec au programme des tournois en pagaille – dont de FIFA 23 -, comme du rétrogaming. D’autres villages seront de la partie avec du jeu de rôle, du médiéval, du cosplay ainsi qu’un autre centré sur les artisans/créateurs voire sur les livres, où vous pourrez rencontrer quelques auteurs de B.D., mangas, romans ou comics.

Bien évidemment, il faudra être sur place pour voir plus en détails ce que nous réserve ce Hero Festival. Rendez-vous ce week-end du 5 et 6 novembre au Parc Chanot à Marseille, pour le Hero Festival qui souffle la bougie de sa huitième saison.