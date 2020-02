Heaven Dust: Le survival horror old school débarque ce mois-ci

Resident Evil a su marquer le monde du survival horror et en a inspiré plus d’un depuis maintenant plus de 20 ans. Et Heaven Dust, le nouveau titre de Indienova et One Gruel studio fait partie de ces derniers. Le titre viendra d’ailleurs très prochainement rendre hommage à la série de Capcom, puisque nous connaissons désormais sa date de sortie.

Un nouveau virus en approche

Heaven Dust nous annonce qu’il sera disponible dès le 27 février prochain sur Switch via le Nintendo eshop, ainsi que sur PC via Steam au prix de 6,59€. Ce survival horror en mode shooter vu du haut nous mettra dans la peau d’un homme se réveillant dans un manoir infesté de zombies suite à l’apparition du virus Heaven Dust. Il faudra alors résoudre un certains nombre de puzzles et se frayer un chemin au travers de ces monstres pour espérer sortir de ce cauchemar.

Pour résumer, Heaven Dust nous donne rendez-vous ce 27 février sur Nintendo Switch et PC. Une sortie sur PlayStation 4 est également prévue cependant aucune date n’est encore définie.