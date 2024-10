Hazelight Studios (It Takes Two) tease son prochain jeu, qui sera visiblement jouable en coopération

Le studio ne change pas de recette

Malgré l’immense tas de dollars que It Takes Two a pu rapporter, il ne faut pas s’attendre à ce que Hazelight Studios se repose sur ses lauriers avec une suite. Le studio planche actuellement sur une toute nouvelle licence et il confirme tout cela via un tweet très explicite en réponse à son boss Josef Fares, qui a lui-même tweeté avec son langage très fleuri qu’il a hâte de lever le voile sur ce projet d’ici peu.

Now that you mention it, think you dropped this in the office @josef_fares? https://t.co/uh6AZAlrHL pic.twitter.com/oWv3Eew4M9 — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 17, 2024

Sur l’image qui est mise en avant dans le tweet, on peut voir qu’il est bien mention d’une nouvelle licence, ainsi que de l’aspect coop (locale puisque le terme « couch » y fait référence) de cette dernière. Après tout, rien d’étonnant puisque le studio a construit sa renommée sur cette pratique. Ce qui est désormais certain, c’est que l’annonce devrait être faite sous peu, et tous les regards sont tournés vers les Game Awards afin que Josef Fares puisse voler la vedette à Geoff Keighley sur scène, encore une fois.